نقيب المعلمين يتابع تجهيزات مستشفى النقابة بالمنيا تمهيدا لافتتاحه خلال 2022

كتبت آية دعبس

تفقد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تجهيزات مستشفى المعلمين بالمنيا، تمهيدا لافتتاحه خلال العام الحالى، كواحد من أكبر الصروح الطبية فى المنيا.

وأوضح الزناتي، أن المستشفى يضم عيادات خارجية تشمل كافة التخصصات، بالإضافة إلى حضانات الأطفال، ومراكز أشعة ومعامل للتحاليل، وقسم للطوارئ، مضيفا أن مستشفى المعلمين بالمنيا يعد مشروعاً ضخماً مقاما على مساحة 1500 متر مربع وتتكون من 6 طوابق بطاقة استيعابية تصل إلى ١٠٠ سرير من بينها 40 سريرا مخصصا للعناية المركزة و 10 غرف عمليات، والتى من المقرر أن تحدث طفرة فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمعلمين وأسرهم بمحافظة المنيا.

وأشاد الزناتى بالدعم التى توليه نقابة المعلمين الفرعية بالمنيا من أجل إنهاء تجهيز مستشفى المعلمين.

وأكد حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة وأمين عام النقابة الفرعية بالمنيا، أن المستشفى بالكامل ستعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية ومعايير مكافحة العدوى، مضيفاً أن العيادات مجهزة بالكامل بكافة الإمكانيات المطلوبة وكافة الأشعة التشخيصية والمقطعية والمعامل لخدمة المعلمين المترددين عليها .

وكشف حامد الشريف، أنه سيكون هناك خصم 30 % بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى خصم 30 % من المستشفى و 50 % من النقابة على العمليات الجراحية.

جاء ذلك خلال زيارة نقيب المعلمين للمنيا التى شملت افتتاح أول دورة لاستراتيجيات الأمن القومى بصعيد مصر ، فى المنيا، بالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية ونقابة المعلمين ، واتحاد النقابات المهنية، بهدف رفع وعى المعلمين بمخاطر حروب الجيل الرابع، وتدعيم قيم الإنتماء للوطن، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومحمد عبداللطيف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين وأمين عام النقابة للمعلمين بالمنيا، والدكتور علي عبدالسلام رئيس اللجنة النقابية للمعلمين ببندر المنيا، وحماده النقيب رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، والدكتور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ونقيب الزراعيين بالمنيا، والدكتورة فيفيان شاكر مسئول التدريب، وعدد من أعضاء النقابة الفرعية بالمنيا ولفيف من رؤساء اللجان النقابية بالمنيا، وغفير من القيادات التعليمية بمحافظة المنيا