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نصائح "البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل" للمزارعين

الأحد، 05 يونيو 2022 06:00 ص
نصائح "البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل" للمزارعين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف
كتبت ـ أسماء نصار

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أصدرت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مطبوعات ورقية للمزارعين خلال حملة التواصل والتوعية  التى نظمها البرنامج القومى الثالث للصرف فى إطار نهج القطاع المتكامل الممول من بنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى فى إقليم غرب الدلتا، لتعريفهم بفوائد مشروعات الصرف المغطى ودور روابط مستخدمى مجمعات الصرف.
 
1- المصارف المكشوفة
والغرض منها تجميع مياه الصرف الزراعى من شبكات الصرف المغطى والمصارف الخصوصية والمياه الفائضة من نهايات الترع والدولة تتحمل الملايين من الأموال لإنشائها وصيانتها.
 
2- الصرف المغطى
التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات بمنطقة نمو الجذور عن طريق شبكة من المواسير تركب تحت الأرض وتصب فى النهاية بالمصرف العمومي المكشوف.
 
3- فوائد الصرف المغطى
-صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع تطبيل الأرض واختناق الجذور .
-خفض منسوب المياه الأرضية لتهوية التربة وعدم ذبول النبات.
-زيادة الاستفادة من عمليات التسميد وتسهيل استخدام الميكنة الزراعية .
-غسيل التربة لتقليل ملوحتها.
-زيادة الرقعة الزراعية .
-زيادة دخلك نتيجةً لارتفاع انتاجية أرضك بزيادة خصوبة التربة.
-تقليل تلوث البيئة وعدم تعرضك للأمراض الناشئة عن مياه الصرف الحقول المكشوف.
 
4-المشاركة قبل وأثناء تنفيذ الشبكات.
يتم التعاون بين المزارعين و مهندسى الهيئة عند أخذ العينات من الأرض وحضور الندوات الإرشادية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم تجاه شبكة الصرف، وأن يكونوا إيجابيين أثناء تنفيذ الشبكة فى أراضيهم وإزالة أول معوقات.
 
5- روابط مستخدمى مجمعات الصرف.
يقوم المنتفعون بمجمع الصرف المغطى بانتخاب رابطة للمجمع تمثلهم من عدة أعضاء يقومون فيما بينهم باختيار رئيس الرابطة.
 
6- دور رابطة مستخدمى مجمعات الصرف.
 
-المحافظة على شبكة الصرف المغطى ضد أى تعديات وصيانة المصارف الخصوصية.
-المشاركة فى أعمال الصيانة البسيطة.
-إبلاغ المسئولين فى حالة وجود مشاكل بالمجمع أو تعديات.
 
7-المشاركة فى صيانة شبكات الصرف " بعد التنفيذ".
 
صيانة شبكات الصرف تزيد من كفاءة الشبكة واطالة عمرها.

الصرف

فوائد الصرف

الصرف الزراعى

المزارعين


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