اليوم السابع
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نزلوا النيل يعوموا غرقوا.. الحزن يسيطر على بنى سويف بعد غرق طالبين "مباشر"

الأحد، 05 يونيو 2022 03:15 ص
نزلوا النيل يعوموا غرقوا.. الحزن يسيطر على بنى سويف بعد غرق طالبين "مباشر" غرق طالبين
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل محافظة بنى سويف لمتابعة واقعة مصرع طالبين غرقا فى مياه نهر النيل ببنى سويف.
لقى طالبان مصرعهما أمس السبت، غرقا فى مياه نهر النيل بمحافظة بنى سويف، أثناء قيامهما بالسباحة هربا من حرارة الجو، وتم انتشال الجثمانين من نهر النيل وإيداعهما مشرحة المستشفى.
تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارا بمصرع طالبين غرقا فى مياه نهر النيل أمام قرية الزرابى التابعة لمركز بنى سويف.
واستقبل مستشفى بنى سويف أحمد.ح.ع"، 15 عامًا، و"محمد.أ.ر" 14 عامًا، يقيمان قرية الزرابي التابعة لمركز بني سويف، جثة هامدة، وتم إيداعهما مشرحة المستشفى.
دلت التحريات الأولية أن الطفلين نزلا مياه نهر النيل هربا من حرارة الجو، إلا أنهما لقيا مصرعهما غرقا.
 

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