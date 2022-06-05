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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2022.. ننتظر تحديد موعد مع المحافظ لاعتمادها

الأحد، 05 يونيو 2022 03:00 م
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2022.. ننتظر تحديد موعد مع المحافظ لاعتمادها هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة جاهزة على اعتماد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وننتظر إعلانها فور اعتمادها خلال الساعات المقبلة. 

وأضاف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنتظر تحديد موعد مع المحافظ لاعتماد النتيجة واعلانها علي الفور، مؤكدا أن محافظ البحر الأحمر لديه التزام فى محافظة القاهرة وعند وصوله سيتم اعتمادها علي الفور واعلانها .
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نسب النتيجة هذا العام افضل من العام الماضي بكثير وكذلك أفضل من التيرم الأول وأن أعمال التصحيح تمت بدقة شديدة ورعي فيها مصلحة الطالب أولا .
 
ويذكر أن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أجرى جولة تفقدية علي لجان التصحيح لمتابعة أعمال التصحيح  لامتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/ 2022.
 
رافق وكيل الوزارة أثناء متابعته أعمال التصحيح فايزة أحمد مدير عام التعليم العام، عبد الباسط بدران مدير إدارة الشئون القانونية، ومحمود تاج مدير مكتب وكيل الوزارة.

 


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