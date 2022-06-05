نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2022.. ننتظر تحديد موعد مع المحافظ لاعتمادها

وأضاف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تنتظر تحديد موعد مع المحافظ لاعتماد النتيجة واعلانها علي الفور، مؤكدا أن محافظ البحر الأحمر لديه التزام فى محافظة القاهرة وعند وصوله سيتم اعتمادها علي الفور واعلانها .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نسب النتيجة هذا العام افضل من العام الماضي بكثير وكذلك أفضل من التيرم الأول وأن أعمال التصحيح تمت بدقة شديدة ورعي فيها مصلحة الطالب أولا .