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نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022.. أعمال رصد الدرجات مستمرة وإعلانها خلال يومين

الأحد، 05 يونيو 2022 07:15 م
نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022.. أعمال رصد الدرجات مستمرة وإعلانها خلال يومين مدرسة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار أعمال رصد درجات نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حتى الأن، وجار العمل على قدم وساق للانتهاء منها خلال اليومين المقبلين، تمهيدا لاعتمادها من قبل اللواء عبد الحميد الهجان لنشرها للطلاب، موضحا أن سبب التأخير حتى الأن العمل بكنترول مركزي على عكس باقى المحافظات التي تعمل من خلال عدة كنترولات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة.
 
وينتظر الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، حيث أنه من المقرر اعتمادها خلال اليومين المقبلين عقب انتهاء أعمال رصد الدرجات التي بدأت السبت، ومن المقرر إعلانها خلال 48 ساعة لتكون متاحة للطلاب بالاسم ورقم الجلوس عبر المنصات الإلكترونية المحافظة ومديرية التربية والتعليم.
 
وأوضح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية سيتم إعلانها خلال يومين، حيث بدأت اعمال الرصد لدرجات الطلاب أمس السبت، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتم تداوله من نسب النجاح بالمواد المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه حتى الآن جار الرصد.

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