نائب محافظ أسوان يتفقد معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية فارس.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لحزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل قرى مركز كوم أمبو، من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارى تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة ".

ونقل نائب المحافظ توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو المشروعات فى التوقيتات المحددة حتى يتسنى تحقيق العوائد الإيجابية منها التى تصب فى صالح المواطنين.

وأوضح، بأن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان بشأن المرور الميدانى المستمر من جانب رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مسئولى القطاعات المختلفة العاملة بهذه المشروعات للعمل على متابعة الأعمال، وتلافى أى ملاحظات أولاً بأول، مع تشجيع الشركات والمقاولين الجادين بالاستعانة بهم فى تنفيذ أى مشروعات جديدة داخل نطاق المحافظة.

وتفقد أحمد شعبان، المواقع المقترحة لإنشاء مواقف للسيارات، بجانب تفقد أعمال التطوير والتكاسى بجسر ترعة كاسل، بالإضافة إلى المرور على موقع وحدة الإطفاء بقرية فارس حيث تم التوجيه للمسئولين بضرورة التنسيق مع الحماية المدنية لإختيار الموقع المناسب والقريب من مورد مياه دائم ومناسب لموقع سيارة الإطفاء، وملائم أيضاً لإعاشة أفراد الحماية المدنية.

وعقب ذلك قام نائب المحافظ بالمرور عمارات " سكن كريم " بإجمالى6 عمارات بقرية فارس حيث أكد عليى ضرورة الانتهاء منها فى المواعيد المحددة، مع التأكيد على عمل التشطيبات المناسبة لها.

وتجدر الإشارة إلى أنه من أبرز المشروعات الجارى العمل بها بقرية فارس مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية بنسبة تنفيذ 98%، ومشروع إنشاء 6 عمارات بفارس عبارة عن أرضى وثلاث أدوار علوية، و48 حظيرة دور أرضى والتى وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 77 %.

بجانب مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 85 % حيث يضم منافذ خدمة للإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين، بالإضافة إلى مشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 80 %.

علاوة على مشروع الصرف الصحى بقرية فارس والذى يضم محطة للمعالجة بنسبة تنفيذ 67 % ومقامة على مساحة 50 ألف م2، وهو الذى يتواكب مع إنشاء رافع بالمحطة بنسبة تنفيذ 40 % وبمساحة 625 م2، بجانب إنشاء رافع مساعد بمساحة 900 م2 بنسبة تنفيذ 75 %، وشبكات انحدار بأطوال 44 كم وبنسبة تنفيذ 70 %.

وتشهد قرية فارس تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية أيضاً منها مشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الحلفاوية الابتدائية بنسبة تنفيذ 100 %، وكذا تطوير ورفع كفاءة مدرسة السلطان الابتدائية بنسبة تنفيذ 45 %، بجانب تطوير ورفع كفاءة المدرسة الصباحية الابتدائية بنسبة تنفيذ 25 %، ومدرسة العقاد الإعدادية بنسبة 85 %، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد الوحدة الصحية ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل بنسبة تنفيذ 98 %.

ومشروع تبطين ترعة ساحل فارس الجديدة بنسبة 100 %، وتبطين ترعة ساحل فارس القديمة بنسبة 90 %، فضلاً عن مشروع إنشاء ملعب خماسى وتطوير المبنى الإدارى بنسبة تنفيذ 65 %، مع إنشاء لوحة توزيع وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بنسبة 40 %، علاوة على تنفيذ مشروع تركيب خطوط مياه الشرب 4 بوصه بطول 6 كم وبنسبة تنفيذ 100 %.

ومشروع تركيب خطوط مياه بطول 14.2 كم بأقطار مختلفة بنسبة تنفيذ 95 %، ومشروع إحلال وتجديد 4 محطات مياه للشرب بنسبة تنفيذ 40 %.