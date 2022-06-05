مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال فى عيد نزول التوراة

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي، فيما أدى عشرات المصلين صلاة الضحى بشكل جماعي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.



واستبقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المُصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات وحماية المقتحمين .



وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة "عيد نزول التوراة".