اليوم السابع
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مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال فى عيد نزول التوراة

الأحد، 05 يونيو 2022 10:35 ص
مُستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال فى عيد نزول التوراة المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، في إطار الاحتفال بعيد نزول التوراة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المُصلين في المُصلى القبلي. 

 

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين في المصلى القبلي، فيما أدى عشرات المصلين صلاة الضحى بشكل جماعي، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. 


واستبقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المُصلى القبلي بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات وحماية المقتحمين .


وتأتي هذه الاقتحامات تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم بمناسبة "عيد نزول التوراة". 

 


المسجد الأقصى

فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي


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