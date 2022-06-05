اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 07:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

من ينفذ حملة التضامن ضد زواج الأطفال؟.. إنفوجراف

الأحد، 05 يونيو 2022 05:47 م
من ينفذ حملة التضامن ضد زواج الأطفال؟.. إنفوجراف الإنفوجراف
كتب ــ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" وذلك ضمن إطار عمل برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار "بالوعى مصر بتتغير للأفضل".

وتهدف الحملة إلى تكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر.

 

الإنفوجراف
الإنفوجراف

 


التضامن

زواج الاطفال

حملة ضد زواج الاطفال


الموضوعات المتعلقة

رسائل حملة التضامن لمواجهة زواج الأطفال.. إنفوجراف

الأحد، 05 يونيو 2022 03:29 م

"جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها".. إنفوجراف يوضح أهداف مبادرة مواجهة زواج الأطفال

الأحد، 05 يونيو 2022 11:07 ص

التضامن تطلق حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"

الجمعة، 03 يونيو 2022 07:01 م

التضامن تطلق حملة ضد زواج الأطفال تزامنا مع الإجازات ضمن "مصر بتتغير للأفضل"

الأحد، 29 مايو 2022 03:35 م

إحباط محاولة زواج طفلة قبل زفافها بـ24 ساعة فى قنا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:31 م

وحدة حماية الطفل بقنا تحبط محاولة زواج طفلة بمركز فرشوط

الثلاثاء، 17 مايو 2022 05:28 م

القومى للمرأة: مشروع قانون منع زواج الأطفال يتضمن عقوبات حبس وغرامة

الأحد، 08 مايو 2022 05:06 م

تفاصيل إحباط 27 حالة لزواج أطفال بالمحافظات.. فيديو

السبت، 07 مايو 2022 04:00 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة