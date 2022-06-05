اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 10:59 ص
أكرم القصاص
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية فى دونيتسك

الأحد، 05 يونيو 2022 10:05 ص
مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية فى دونيتسك الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات في دونيتسك اليوم الأحد، مقتل خمسة مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل جراء قصف للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأضافت السلطات في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة .


وأشار البيان إلى أن القصف ألحق أضرارا بـ 46 مبنى سكنيا في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة جورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.

 


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