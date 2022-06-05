مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية فى دونيتسك

أعلنت السلطات في دونيتسك اليوم الأحد، مقتل خمسة مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل جراء قصف للقوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت السلطات في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة .
وأشار البيان إلى أن القصف ألحق أضرارا بـ 46 مبنى سكنيا في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة جورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.
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