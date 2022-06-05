مقتل 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية فى دونيتسك

وأضافت السلطات في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة .



وأشار البيان إلى أن القصف ألحق أضرارا بـ 46 مبنى سكنيا في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة جورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.