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مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين بانفجار مصنع للكيماويات بشمال الهند

الأحد، 05 يونيو 2022 02:56 ص
مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين بانفجار مصنع للكيماويات بشمال الهند الشرطة الهندية
كتب أحمد علوى

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لقي 12 شخصا مصرعهم، وأصيب 21 آخرين نتيجة انفجار في مصنع للكيماويات بمنطقة هابور في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.
 
وبحسب وكالة برس ترست الهندية"،  فإن "حصيلة قتلى الانفجار الذي وقع في مصنع هابور بلغت 12 شخصا وأصيب 21 آخرون".
 
والحوادث الصناعية شائعة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللوم على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة، فضلا عن التراخي في التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين.

في عام 2019، تسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي في مصنع بنيودلهي ينتج حقائب اليد وأشياء أخرى في مقتل 43 شخصا.
 
وفي العام ذاته، أدى حريق شب في مطبخ غير قانوني على سطح مبنى مكون من ستة طوابق إلى مقتل 17 شخصا، في نيودلهي أيضا.

 


الهند

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