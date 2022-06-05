مقتل 12 شخصا وإصابة 21 آخرين بانفجار مصنع للكيماويات بشمال الهند

والحوادث الصناعية شائعة في الهند، وغالبا ما يتم إلقاء اللوم على الأشخاص الذين يخالفون معايير السلامة، فضلا عن التراخي في التفتيش من قبل المسؤولين الحكوميين.





في عام 2019، تسبب حريق ناجم عن ماس كهربائي في مصنع بنيودلهي ينتج حقائب اليد وأشياء أخرى في مقتل 43 شخصا.