معاون وزير الزراعة يجتمع بقيادات المديرية بالغربية لمناقشة المستهدف من القمح

الغربية مصطفى عادل

عقد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى ومعاون وزير الزراعة اجتماعا بمديرية الزراعة بالغربية، بحضور الدكتور خالد أبوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، لبحث تذليل كافة الصعاب لتحقيق المستهدف من كميات القمح المطلوب توريدها.

وأعرب "أبو شادي" فى كلمته عن اهميه تكاتف الجميع لتحقيق المستهدف من كميات القمح المطلوبة، والتأكيد على حزمه التعليمات المبلغة من الوزارة لتشجيع المزارعين على التوريد وخطورة عدم التوريد أو توريد أقل من المطلوب.

كما شدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية على ضرورة قيام الجميع بدوره من مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية بالمراكز والساده رؤساء الجمعيات الزراعية وأعضاء مجالس ادارات الجمعيات ونزول لجان من الزراعة والتموين ومجلس المدينة بالمرور على النواحى وتحرير المحاضر اللازمة فى حاله عدم التوريد

وناشد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزير الزراعة الجميع بضرورة التواصل مع جموع المزارعين وبذل الجهد فى تحقيق المستهدف المطلوب فى توريد القمح وتوعية المزارعين بأهمية التوريد وان العهد بالمزارعين هو دائما الوقوف فى خندق واحد مع الدولة.

وفى نهاية الاجتماع أعرب المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية عن قيام وزارة التموين بتقديم عدد من الحوافز لمن قام بالتوريد من صرف كميات من الردة وتحرير محاضر للممتنعين عن توريد القمح.