مصر وفرنسا يبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجال السياحة والآثار

استقبل اليوم، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، النائبة Catherine Morin-Desailly رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا فى مجال السياحة والآثار.

وحضر اللقاء، السفير عاصم حنفى الصيفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والوفد المرافق لرئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى.

واستهل الدكتور خالد العنانى اللقاء بالترحيب بالنائبة Catherine Morin-Desailly والحضور، مستعرضًا الوضع السياحى الراهن بالمقصد السياحى المصرى وأبرز المستجدات التى يشهدها قطاع السياحة فى مصر، ومعدلات الحركة السياحية الوافدة من فرنسا بصفة خاصة، وباقى دول العالم بصفة عامة، كما أشار إلى الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لاستعادة الحركة السياحة الوافدة إلى مصر من الأسواق المختلفة لمعدلاتها.

كما أشار الوزير إلى زيارته للعاصمة الفرنسية باريس فى أكتوبر الماضى خلال مشاركة الوزارة فى فعاليات الدورة الأربعين للمعرض السياحى الدولى " IFTM TOP RESA" حيث عقد عدد من اللقاءات المهنية التقى خلالها برئيس نقابة منظمى الرحلات الفرنسية وبعدد من كبار منظمى الرحلات فى السوق الفرنسى لمناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذا السوق.

كما تطرق اللقاء لبحث سبل التعاون بين البلدين لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من فرنسا إلى مصر، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون مع السلطات الفرنسية لاسترداد الآثار المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبها، أعربت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والتراث بمجلس الشيوخ الفرنسى عن سعادتها بهذا اللقاء، مشيرة إلى علاقات الصداقة الوطيدة التى تربط بين البلدين وعلاقات التعاون المثمرة فى جميع المجالات وخاصة السياحة والآثار.