مصرع 22 شخصا بعد سقوط حافلة فى واد ضيق بشمال الهند

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لقى 22 شخصا مصرعهم بعد سقوط حافلة فى واد ضيق بولاية أوتاراخند بشمال الهند .

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد أن الحافلة كانت تقل 28 راكبا، وكانت فى طريقها إلى منطقة يامونوترى بالولاية حينما وقع الحادث الذي لم يتسن بعد معرفة ملابساته والأسباب التي أدت إلى وقوعه.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر بدفع تعويضات مالية لعائلات القتلى وللمصابين.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.