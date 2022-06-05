اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 22 شخصا بعد سقوط حافلة فى واد ضيق بشمال الهند

الأحد، 05 يونيو 2022 07:54 م
مصرع 22 شخصا بعد سقوط حافلة فى واد ضيق بشمال الهند حافلة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 22 شخصا مصرعهم بعد سقوط حافلة فى واد ضيق بولاية أوتاراخند بشمال الهند .
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد أن الحافلة كانت تقل 28 راكبا، وكانت فى طريقها إلى منطقة يامونوترى بالولاية حينما وقع الحادث الذي لم يتسن بعد معرفة ملابساته والأسباب التي أدت إلى وقوعه.
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا، وأمر بدفع تعويضات مالية لعائلات القتلى وللمصابين.
يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.


حافلة

انقلاب حافلة فى الهند

حادث فى الهند

ولاية أوتاراخند


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة