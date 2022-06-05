مصرع 19 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين فى حريق بمستودع للحاويات ببنجلاديش

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن رجال الإطفاء يكافحون من أجل السيطرة على الحريق الذي بدأ قبل ساعات، مشيرة إلى أنه اندلع في مستودع "بي إم إنلاند كونتينر" بعد وقوع انفجارات في حاوية مليئة بالكيماويات.



وأضافت الشبكة الأمريكية أنه لم يتسن تحديد سبب الحريق على الفور في المستودع الذي يقع في مدينة "شيتاجونج" الكائنة على بعد 216 كيلومترا (134 ميلا) جنوب شرق العاصمة دكا.



بدوره، قال ماين أودين مدير عام جهاز الإطفاء والدفاع المدني ببنجلاديش إن ما لا يقل عن 5 من رجال الإطفاء سقطوا من بين القتلى بينما يتلقى نحو 15 آخرين العلاج جراء إصاباتهم بحروق متفاوتة.