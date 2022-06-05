مصرع 11 شخصا في انقلاب حافلة جنوبي كينيا

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لقي 11 شخصا مصرعهم وأُصيب آخرون إثر انقلاب حافلة صغيرة في منطقة كانيونيو بمقاطعة كيتوي الواقعة جنوب كينيا.



وأوضحت صحيفة "ذا ستاندرد" الكينية، اليوم الأحد، أن الحادث وقع الليلة الماضية، فيما كان غالبية ركابها في طريق عودتهم من حفل زفاف في مبوندوني.



ونقلت الصحيفة عن قائد الشرطة في المنطقة جاكوب مويتي قوله "إن 10 أشخاص لقوا مصرعهم على الفور، في حين لفظت الضحية الـ11 أنفاسها خلال تلقيها العلاج بمستشفى ماتو"، مضيفًا أن عددًا آخر من الركاب أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، وبعضهم به إصابات خطيرة.. لافتا إلى أن حمولة الحافلة، التي تتسع لـ14 راكبًا فقط، كانت زائدة عن الحد المسموح به قانونًا وقت وقوع الحادث.