اليوم السابع
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الأحد، 05 يونيو 2022 05:44 م
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مصرع طفل غرقا أثناء تنظيف حصان بالرياح المنوفى في المنوفية

الأحد، 05 يونيو 2022 05:38 م
مصرع طفل غرقا أثناء تنظيف حصان بالرياح المنوفى في المنوفية البحث عن غريق - صورة أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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لقى طفل مصرعه غرقا بقرية النعناعية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء قيامه بتنظيف حصان فى البحر المار بالقرية "الرياح المنوفي" والاستحمام معه.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بغرق الطفل "محمد. ر.ش" فى قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون، أثناء قيامه بالاستحمام رفقة حصان، وتم إبلاغ الإنقاذ النهرى.

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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