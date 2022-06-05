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مصرع طفل أسفل عجلات "لودر" فى السنطة بالغربية

الأحد، 05 يونيو 2022 12:42 ص
مصرع طفل أسفل عجلات "لودر" فى السنطة بالغربية جثة -أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقى طفل مصرعه فى العقد الأول من عمره، مقيم بقرية تطاى التابعة لمركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، وذلك أسفل عجلات "لودر" أثناء لهوه أمام منزلهم وتم نقله إلى المستشفى المركزى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخولى مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى السنطة المركزى بوصول الطفل "أحمد.م.ع" 3 سنوات ومقيم طرف أسرته بقرية "تطاى" دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث طريق.

على الفور انتقلت قوة امنية وبسؤال أهل الطفل أكدوا بأنه حال لهوه أمام المنزل اصطدم به "لودر" ووقع أسفله، مما أدى إلى وفاته فى الحال، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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