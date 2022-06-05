مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أبو قير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

لقت سيدة مصرعها منذ قليل أسفل عجلات قطار أبوقير شرق الإسكندرية، ووصلت سيارة الإسعاف وقيادات قسم شرطة المنتزه بمتابعة الحادث.

كان قد تلقى قسم أول المنتزه بالإسكندرية بلاغا يفيد بمصرع سيدة أسفل عجلات قطار أبوقير وتوفيت فى الحال تم إخطار النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث، وأنه ليس الحادث الأول بالمزلقان، وقد شهد مصرع طفل فى مزلقان فيكتوريا شرق الإسكندرية خلال الشهر الماضى أثناء خروجه من المدرسة وعبوره المزلقان.

كما شهدت منطقة العصافرة بالإسكندرية حادثا مأساويا حيث لقى شخص مصرعه أسفل عجلات قطار أبو قير، شرق الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بين منطقتى سيدى بشر والعصافرة، وتم إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

البداية تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار وانتقلت الجهات الأمنية لمكان الحادث كما تواجدت سيارة إسعاف لرفع الجثمان.