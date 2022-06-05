مشروع "كتابك" إنجاز جديد لمبادرة حياة كريمة بقرى مركز الشهداء فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

حظيت قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بأحد أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الثقافية وهو مشروع " كشك كتابك"، الذي تقدمه وزارة الثقافة بالتعاون مع مجلس الوزراء، ومؤسسة حياة كريمة، والهيئة المصرية العامة للكتاب بمتابعة الوحدات المحلية من خلال المبادرة الرئاسية.

وتهدف المبادرة من خلال المشروع إلى توفير الكتاب بأقل الأسعار لدعم المعرفة، والثقافة، والمساهمة في بناء العقول بقرى الريف المصري، والمشروع عبارة عن مكتبة ثابتة بعدد من قرى مركز الشهداء تعرض الكتب بأسعار مخفضة لتشجيع أهالي القرى على القراءة والاطلاع، ورفع الجانب الثقافي، والمعرفي إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بمجال جديد.

هذا ويتميز الكشك بشكل جمالي جذاب يتماشى وأعمال التطوير والنهضة التي تشهدها قرى المبادرة، وستكون الكتب المعروضة في متناول متوسطي الدخل مع الإلتزام بمستوى راقٍ من العرض والطباعة لمحتوى الكتب.