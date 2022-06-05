مسعود بارزانى يؤكد على ضرورة الالتزام بالدستور لضمان حل الخلافات العراقية

كتب: أحمد جمعة

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، اليوم الأحد، في منتجع صلاح الدين القريب من عاصمة إقليم كردستان أربيل، السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسن ريجاردسن.

وأكد مكتب إعلام الزعيم الكردى في بيان صحفى أنه تم خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني لدى أربيل ديفد هانت تسليط الضوء على آخر المستجدات السياسية في العراق وتشكيل الحكومة الجديدة والمعوقات التي تعرقل ظهورها حتى الآن.

وأكد الزعيم الكردي أن الالتزام بالدستور والحوار ضمانة لحل الخلافات وحول حقوق مكونات القوميات في العراق والانتخابات التشريعية المقبلة في كردستان، مشددا على دعم والحفاظ على حقوق كافة القوميات.

ناقش الطرفان العلاقات بين أربيل ولندن، وأكد السفير البريطاني على التزام حكومته بنتائج زيارة رئيس وزراء الإقليم الأخيرة إلى بريطانيا، مؤيدا دعم سبل التعاون المشترك مع كردستان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.