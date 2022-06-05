مرسيدس تسحب مليون سيارة من الأسواق بسبب مشكلة فرامل تزيد من خطر الحوادث

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات، إن مرسيدس بنز تعمل حاليًا على سحب ما يقرب من مليون سيارة تم تصنيعها بين عامي 2004 و 2015 في جميع أنحاء العالم، بسبب تآكل معزز الفرامل في السيارات، والذى يمكن أن يؤدى في أسوأ الأحوال إلى انقطاع الاتصال بين دواسة الفرامل ونظام الفرامل، ويعطل الفرامل .

وأشارت صحيفة دير شبيجل إلى أن مرسيدس استدعت حتى الآن 993407 سيارة من الفئات الثلاث SUV ML و GL بالإضافة إلى الفئة R ، وهي MPV، من جميع أنحاء العالم.

وأكدت مرسيدس بنز هذه المعلومات، كما أوضح ذلك متحدث باسم الشركة، وأشار إلى أن ذلك قد يكون مصحوبًا بهسهسة أو ضوضاء تدفق عند الضغط على المكابح، ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر وقوع حوادث أو إصابات.

وستبدأ الشركة فورًا في الاستدعاء لفحص المركبات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر، داعية إلى عدم استخدام المركبات المتضررة حتى فى الاختبار، و إذا لزم الأمر ، تخطط Mercedes-Benz لتقديم حل للتنقل أو حل بديل مجانًا، طوال مدة إقامة السيارة في ورشة العمل.