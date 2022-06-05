اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مرسيدس تسحب مليون سيارة من الأسواق بسبب مشكلة فرامل تزيد من خطر الحوادث

الأحد، 05 يونيو 2022 11:57 ص
مرسيدس تسحب مليون سيارة من الأسواق بسبب مشكلة فرامل تزيد من خطر الحوادث مرسيدس
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات، إن  مرسيدس بنز  تعمل حاليًا على سحب ما يقرب من مليون سيارة تم تصنيعها بين عامي 2004 و 2015 في جميع أنحاء العالم، بسبب  تآكل معزز الفرامل في السيارات، والذى يمكن أن يؤدى في أسوأ الأحوال إلى انقطاع الاتصال بين دواسة الفرامل ونظام الفرامل، ويعطل الفرامل .
 
وأشارت صحيفة دير شبيجل إلى أن مرسيدس استدعت حتى الآن 993407 سيارة من الفئات الثلاث SUV ML و GL بالإضافة إلى الفئة R ، وهي MPV، من  جميع أنحاء العالم.
 
وأكدت مرسيدس بنز هذه المعلومات، كما أوضح ذلك متحدث باسم الشركة، وأشار إلى أن ذلك قد يكون  مصحوبًا بهسهسة أو ضوضاء تدفق عند الضغط على المكابح،  ومن شأن ذلك أن يزيد من مخاطر وقوع حوادث أو إصابات.
 
وستبدأ الشركة فورًا في الاستدعاء لفحص المركبات واستبدال الأجزاء إذا لزم الأمر،   داعية إلى عدم استخدام المركبات المتضررة حتى فى الاختبار، و إذا لزم الأمر ، تخطط Mercedes-Benz لتقديم حل للتنقل أو حل بديل مجانًا، طوال مدة إقامة  السيارة في ورشة العمل.  
 
 

مرسيدس

فرامل

خطر الحوادث

سيارات مرسيدس


الموضوعات المتعلقة

مرسيدس بنز تكشف عن سيارة كهربائية تسير أكثر من 620 ميلا بشحنة واحدة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:00 م

بنك التعمير والإسكان يحتفل بتسليم الفائز الثانى فى السحب على حسابات التوفير سيارة مرسيدس A180

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 12:29 م

"آبل" تستعين بخبرات سابقة من "مرسيدس" لتصنيع سياراتها الجديدة

الأحد، 05 سبتمبر 2021 09:00 م

اقتصادية قناة السويس توقع عقد مركز لوجيستي لـ"مرسيدس" بالعين السخنة

الأحد، 25 يوليه 2021 01:33 م

أسعار السيارة مرسيدس - بنز GLE الجديدة كليا بالسوق المصرية

الإثنين، 26 أبريل 2021 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة