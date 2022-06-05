محافظ مطروح يعلن توريد 23 ألفًا و600 طن قمح لصومعة الشمامة

مطروح - حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انتظام سير عملية توريد القمح لصومعة الشمامة بمدينة الحمام، دون معوقات، وارتفاع إجمالى ما تم توريده لـ 23.6 ألف طن، حتى الآن، وذلك منذ بداية موسم توريد القمح العام الجارى، بزيادة تقارب ضعف الكمية الموردة عن المحافظة العام الماضى، والتى بلغت 12.5 ألف طن، مما يعكس نجاحا غير مسبوق لهذا الموسم الاستثنائى بالمحافظة، مع استمرار تلقى توريد القمح مع المزارعين والمتابعة اليومية، لنسب التوريد حتى انتهاء موسم الحصاد، مع توقع زيادة الكمية الموردة من بالمحافظة، بعد زيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة والإجراءات والتيسيرات التى قدمتها الدولة للموردين، مشددًا على ضرورة اتباع كل إجراءات السلامة فى نقل وتخزين القمح، مع أهمية توعية المزارعين بذلك، للحفاظ على جودة القمح المورد.

ووجه محافظ مطروح الشكر لمزارعى مطروح، ولجهود فريق لجنة الفرز والاستلام وتعاونها، والمكونة من أعضاء من مديرية التموين، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، وجمعية القبانية "الموازين" ومندوب الصومعة.

وأوضح محافظ مطروح، أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الإقماح، وأنها لا تدخر جهدًا فى تقديم كامل الدعم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لهم، وأن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا مع تضافر جميع الجهود، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد، واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والاستفادة التى ستعود على المواطن من توفير رغيف الخبز، وحماية الأمن الغذائى لمصر،

على جانب آخر، وجه محافظ مطروح، لمديريتى التموين والزراعة بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ قرار الدكتور على مصيلحى وزير التموين، بصرف النخالة الخشنة للمزارعين الموردين للقمح المحلى موسم 2022، مع حظر بيعها للتجار، وذلك وفقا للضوابط المحددة.

يأتى ذلك فى إطار سلسلة الحوافز التى أقرتها الدولة لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من الأقماح.