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محافظ قنا يعتمد نتيجة الإعدادية بنجاح 73.6% ويجرى اتصالا بالعشر الأوائل

الأحد، 05 يونيو 2022 12:47 م
محافظ قنا يعتمد نتيجة الإعدادية بنجاح 73.6% ويجرى اتصالا بالعشر الأوائل محافظ قنا يعتمد نتيجة الإعدادية
قنا صابر سعيد

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اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 73.6%، بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالبا وطالبة حضر منهم 54311 وحقق النجاح 40590 طالبا بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طالب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %.

وأجرى محافظ قنا اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل للشهادة الإعدادية، وهم " محمد إبراهيم غرباوى أحمد – جورج رفعت وليم ينى - كيرلس مخلص صبحى – بسنت علاء الدين عبد العزيز – زياد تامر أحمد محمد - محمد عاصم محمد شمروخ – إسلام محمد السيد عطالله – سلسبيل أحمد نبيه أحمد – أمل حمدى عبد الشافى وزيرى – اسلام محمد محمد بريقع" لتهنئتهم بحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة.

كما أعرب «الداودي» خلال اتصاله بأولياء أمور الطلاب عن خالص تهانيه لحصول أبنائهم على المركز الأول مشيدًا بدور الأسرة فى توفير المناخ المناسب الذى أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.


نتيجه الصف الثالث الاعدادي

نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه سوهاج

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الفيوم

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه بني سويف

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية

نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية


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