محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية بالمحافظة

قنا – صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق المناطق الصناعية (كلاحين قفط– هو نجع حمادي) ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد والعميد محمد ذكريا المشرف العام على تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية والدكتور علاء شاكر وحدة برنامج التنمية المحلية بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وشدد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركات المنفذة للمشروع بكافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بمواقع العمل، مؤكدا أن سلامة العاملين فى مواقع عملهم تأتى على رأس أولويات المحافظة لكونها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان التى كفلها القانون لهم.

واستمع الداودى، إلى شرحا مفصلا للأعمال التى يجرى تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو نجع حمادى، مؤكدا أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال متابعة معدلات التنفيذ بشكل دورى لضمان انتظام سير العمل وفقا للجداول الزمنية المحددة وحل أى معوقات قد تعترض تنفيذ الأعمال، موضحا أن الدولة خصصت نحو 3 مليارات جنيه ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتطوير وتوصيل المرافق إلى المنطقتين الصناعتين لزيادة إقبال المستثمرين.

كما استعرض محافظ قنا خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال ترفيق مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادى والتى بلغت نسبة تنفيذها حوالى 99%، موضحا أن المجمع أقيم على مساحة 74 فدانا، ويضم 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م، و86 وحدة بمساحة 432 م و12 وحدة بمساحة 540 م بتكلفة استثمارية تبلغ 1.3 مليار جنية، وسيتم طرح هذه الوحدات للشباب الراغبين فى الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه المجمعات تعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.

وأضاف الداودى أن محافظة قنا تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على الاقتصاد المصرى.



اجتماع محافظ قنا



اجتماع محافظة قنا