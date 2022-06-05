محافظ بنى سويف يشارك بفعاليات الندوة الحوارية حول التجربة المصرية لتمكين الشباب

بنى سويف– هانى فتحي

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الندوة الحوارية حول تجربة مصر لتمكين الشباب، ضمن فعاليات برنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة ، تحت شعار " تعاون الجنوب جنوب وشباب عدم الانحياز"، برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بمشاركة 150 شاب وفتاة فى المرحلة العمرية من 18 إلى 40 سنة من قارات( أفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية)

حضر الندورة :أحمد عفيفى رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسيات والتنمية الشبابية، راندا البيطار مدير الإدارة العامة لبرلمانى الشباب والطلائع، حسن غزالى المنسق العام لمنحة ناصر ، الأستاذ محمود جابر المتحدث الإعلامى لبرلمان شباب مصر، وكبار الشخصيات العامة ولفيف من الإعلاميين والصحفيين

وفى كلمته خلال الجلسة الحوارية ، صرح المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم،، أن تمكين الشباب هو مشروع دولة ترعاه القيادة السياسيةلإعداد الشباب للقيادة، ما أسفر عن تكليف عدد كبير من الشباب فى عدد من المناصب، مشددًا على أن هذا تم أيضا مع نواب المحافظين والمحافظين، إضافة إلى دخول الشباب فى العمل السياسي، حيث أن تمكين الشباب لم يعد تجربة وإنه أصبح مشروع دولة بهدف الإستفادة من قدرات الشباب بعد تأهيلهم ودمج مع أصحاب الخبرة فى المجتمع للمساهمة فى بناء الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ بنى سويف أن القيادة السياسية ، أدركت منذ تولى المسؤولية أهمية التواصل بشكل مستمر مع الشباب، من خلال تنظيم ورعاية المؤتمرات الشبابية التى بدأت على النطاق المحلى ثم الإقليمى ثم العالمي، وقد تأكد بشكل عملى خلال حركة المحافظين 2018، أن القيادة السياسية تتجه إلى الاستعانة بالشباب وتستهدفهم فى المرحلة المقبلة، حيث أسندت المسؤولية لعدد من الشباب "نواب المحافظين"، أصحاب التجارب العملية الناجحة.

وتابع المحافظ قائلاً: أن من أهم أهداف المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين الشباب، استثمار طاقات ورؤى وأفكار الشباب الذين تم تأهيلهم وتدريبهم للدفع أولًا بالخطط التنموية للدولة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 ، بجانب تعزيز مكانة مصر فى مختلف المجالات محليًا ودوليًا، وذلك من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية وقدرة عنصر الشباب فى تحمل الأعباء وطموحات المصريين فى تحقيق نقلة تنموية تستند على مبادئ وأهداف التنمية المستدامة التى يطمح لها المجتمع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن المنحة تستهدف نقل التجربة المصرية العريقة فى رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية. خلق جيل من القيادات الشابة من دول عدم الانحياز ذات الرؤية المتماشية مع الشراكة الجنوب جنوب، والتوعية بدور حركة عد الانحياز تاريخيا ودورها مستقبلا، وتفعيل دور شبكة شباب الدول الأعضاء بحركة عدم الانحياز NN تشبيك القيادات الشابة الأكثر تأثيرا على مستوى دول عدم الانحياز والدول الصديقة.

وتستهدف المنحة 150 قيادى من شباب دول عدم الانحياز والدول الصديقة (. 50 % ذكور 50 % إناث) من صناع القرار بالقطاع العام- خريجى برنامج متطوعى الاتحاد الافريقى - القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص - ممثلى الأفرع الوطنية لشبكة شباب حركة عدم الانحياز- نشطاء المجتمع المدنى -رؤساء المجالس القومية للشباب – أعضاء المجالس المحلية - قيادات حزبية شابة- أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - الباحثين بمراكز البحوث الاستراتيجية والفكر - أعضاء النقابات المهنية - الاعلاميين والصحفيين - رواد الأعمال الاجتماعيين "







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بحضور وزير الشباب والرياضةمحافظ بني سويف يشارك في فعاليات الندوة الحوارية



جانب من الحضور