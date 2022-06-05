محافظ الوادي الجديد: محافظتنا الوحيدة بدون توكتوك ولن نسمح بدخوله مطلقا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة هى الوحيدة بدون مركبة التوكتوك على مستوى كافة المراكز والقري ولن يتم السماح بدخوله إلى المحافظة مطلقا، وإحلال السيارات الكهربائية بديلاً عنه حيث تم تدشين منظومة السيارات الكهربائية العام الماضي تمهيداً لتعميم التجربة على مستوى كافة المراكز والمدن .

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته محافظة الوادي الجديد لشرح جهود المحافظة في الحفاظ على البيئة وإعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و حنان مجدي نائب المحافظ ووفد رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية المختصة بقطاعات المحافظة .

واستعرض اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد جهود المحافظة في الحفاظ على البيئة وصولاً لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للبيئة وتضمنت عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بنجاح وشملت تشغيل جميع المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية وتنفيذ مبادرة المدارس الخضراء وزراعة الاسطح بها بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية صديقة للبيئة ومنها تدوير مخلفات النخيل ومبادرة الحرير الطبيعي وغيرها من المشروعات.