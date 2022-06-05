محافظ المنوفية يستقبل شركة جنوب الدلتا للكهرباء لمناقشة المشروعات المنفذة

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام المهندس حسن البيلى، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والوفد المرافق له، بحضور المهندسة هدى ساتى وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض المنوفية، مقدما التهنئة للمهندس حسن البيلى على توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له دوام التفوق والنجاح، ومؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بدعم قطاع الكهرباء وتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين.

تناول اللقاء متابعة أهم الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الكهرباء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وقد أشار المحافظ إلى أن هناك متابعة ميدانية لكافة الأعمال التى تتم بالقطاع، مؤكدا على التعاون الدائم والمستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم اللازم لإنجاز الأعمال والنهوض بقطاع الكهرباء مما يساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.