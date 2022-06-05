محافظ القليوبية: تطوير 4 ميادين بمدن المحافظة بتكلفة 9 ملايين جنيه

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب والذي يتم تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2021 / 2022، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات ودفع الأعمال للانتهاء من المشروع قريبا لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء الجزيرة الوسطى والتي يبلغ طولها 270 متر وعرضها 21 متر، وإنشاء مقاعد وأماكن انتظار للمواطنين إذ تم الانتهاء من تركيب البرجولات الخشبية وجاري تركيب المقاعد والانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة الديكورية، بالإضافة إلى عمل شبكة كهرباء ومياه داخلية علاوة على إنشاء جزيرة جانبية مواجهة لمستشفى قليوب بطول 50 متر وعرض 16 متر مدعمة بأعمدة الإنارة وتم عمل بلدورات جديدة للأرصفة وتغطيتها ببلاط الانترلوك، حيث يتم الآن تنسيق الموقع العام للميدان من خلال زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة التي ستضفي على المكان لمسة جمالية كبيرة ليكون متنفسا جديدا لأهالي مدينة قليوب.

تأتي أعمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب في إطار إهتمام المحافظة برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتطوير وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالي للشوارع للقضاء على العشوائية والإرتقاء بكافة مدن وأحياء المحافظة.

ووجه "المحافظ"، خلال تفقده للميدان برفع تراكمات الأتربة على جانبي الطريق والمتابعة المستمرة للطريق العام لعدم إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في أي إختناقات مرورية.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة قامت بأعمال تطوير وتجميل عدد من الميادين بالمحافظة، والتي تتمثل في تطوير ميادين (وابور الثلج -كاميليا - محطة القطار- العاشر من رمضان) ببنها وقليوب بتكلفة تقدر بمبلغ 9 مليون جنيه.

واستكمل المحافظ جولته اليوم بتفقد شارع شرق السكة الحديد بمدينة قها، وذلك بعد الانتهاء من تمهيده وإزالة جميع المطبات العشوائية التي كان يتضرر منها المواطنون، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية، حيث تم استغلال ناتج كشط الطريق الزراعي في عملية التمهيد وإعادة التأهيل لحين إدراجه في خطة الرصف العام المقبل حيث سيتم أعمال حفر بهذا الطريق، لتركيب مرافق ضمن مبادرة حياة كريمة بمدينة طوخ.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد قطعة أرض بمدينة قها على مساحة 5500 متر بامتداد العمارات السكنية بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث وجه المحافظ باستغلالها لإقامة مشروعات خدمية لأهالي المنطقة، وجاءت الجولة بحضور اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، وعلي إمام نائب رئيس مدينة قها.



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (5)



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (6)



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (7)



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (8)



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (1)



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (2)



محافظ القليوبية، يتابع عمال تطوير ميدان العاشر من رمضان بمدينة قليوب (3)