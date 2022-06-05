محافظ الغربية: توريد 149 ألف طن قمح بنسبة 60% من المستهدف

الغربية عادل ضرة

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وذلك لمناقشة آخر مستجدات توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون ومواقع التخزين المختلفة بمراكز ومدن المحافظة حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات ووضع حلول سريعة تهدف لتذليل أي عقبات تعوق دون تحقيق المستهدف والمقدر بـ 246 ألف طن، كما استعرض المحافظ تقارير رؤساء المراكز والمدن في حصر الأراضي المزروعة بمحصول القمح لموسم 2022.

وقال رحمي إن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات بهدف تشجيع المزارعين على توريد القمح, والوصول إلى النسبة المستهدف تحقيقها من المحافظة, وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، حيث تتابع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أولا بأول أعمال التوريد، مؤكداً على التعامل بحسم مع المخالفين لقرار وزير التموين بشأن توريد 12 إردبا للفدان، حيث قامت مديرية التموين بتحرير (240) محضرا إلى جانب قيام مباحث التموين بتحرير 15 قضية بإجمالي 274طنا.

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة قد استلمت اليوم من البنك الزراعي ، شركة المطاحن والشركة المصرية القابضة ما يقدر بـ 1050.800 طن ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم إلى 148856.661 طن قمح بنسبة 60% من المستهدف .