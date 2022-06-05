محافظ الغربية تركيب 21 دورة مياه عمومية فى المحلة

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، عدد من المواقع الجارى تطويرها فى مدينتى المحلة وطنطا، بحضور اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، وعلاء النمر رئيس حى أول المحلة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة.

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية موقع تركيب 21 دورة مياه عمومية بالحدائق العامة ومواقف السيارات والشوارع والميادين فى نطاق حى أول وثان المحلة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تطوير الشوارع الرئيسية والميادين العامة وتحقيق رضاء المواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ميدان المحطة، حيث تم توجيه حى أول المحلة باستمرار أعمال رفع الإشغالات، كما استمع محافظ الغربية إلى المواطنين وخاصة فى تطوير منطقة طلعت حرب، موجهاً برفع مساحى لكامل المنطقة لإعادة تخطيطها وتطويرها بشكل حضاري.

وفى سياق آخر تفقد المحافظ أعمال تطوير كورنيش طنطا فى مرحلته الخامسة والتى تمتد من كوبرى فاروق وحتى نهاية طريق سكة المحلة، حيث تم وضع طبقة البوتمين تمهيداً لوضع الطبقة الأولى من الأسفلت ليكتمل بعدها الكورنيش بطول 5400 متر من كوبرى جيهان وحتى كوبرى فاروق بطول مدينة طنطا.