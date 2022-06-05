اليوم السابع
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محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 80.1%

الأحد، 05 يونيو 2022 05:44 م
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 80.1% اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2021/ 2022، وذلك في حضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر. 
 
وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدميين 8720 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت مدارس للمكفوفين والصم بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 100 %، ونسبة 80.1 % للتعليم العام، والتعليم الإعدادى المهنى 79.7 % . 
 
وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.
 
ومن جانبه أكد  هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تم تحت الإجراءات الإحترازية والوقائية مشددة حرصاً على سلامة القائمين والمشاركين في أعمال الكنترول ، مضيفا بأن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية .
 

 


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نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه 2022

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني 2021

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه كفر الشيخ 2022

الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة الدقهلية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم الترم الثانى

مديرية التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الترم الثاني


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