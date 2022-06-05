محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بمطاحن مصر الوسطى لمتابعة انتظام توريد القمح

أسيوط - هيثم البدرى

فاجأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى والصوامع التابعة لها بحي شرق مدينة أسيوط وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة انتظام أعمال توريد القمح، والتأكد من تسهيل الإجراءات أمام المزارعين والموردين وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها من المزارعين لتوريد القمح.

وبدأ محافظ أسيوط جولته المفاجئة بتفقد أعمال فرز القمح واستلامه من المزارعين والموردين ثم تفقد بعض صوامع الشركة التي امتلات بالأقماح المحلية والتي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع.

وخلال جولته بالمطاحن وفور علم المسئولين حضر محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن أسيوط والدكتور إيهاب حسن عبد السلام مدير عام مطاحن أسيوط والدكتور علي بكر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظة وعدد من مسئولي المطاحن والتموين والزراعة.

والتقى المحافظ – خلال الجولة – بعدد من المزارعين والموردين للأقماح واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم معلنًا تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام كما وجه بتشكيل لجنة عاجلة من العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى لمقابلة المزارعين والموردين والتجار والاستماع لطلباتهم وايجاد الحلول العاجلة لها وضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بالشونة الملحقة بالمطاحن والتي يتم تخزين الأقماح بها بعد امتلاء الصوامع وتسهيلًا على المزارعين والموردين والتقى بعض العاملين بالشونة ولجنة استلام الأقماح بها واطمئن على خطوات ومراحل استلام الأقماح من المزارعين وفرزها ووزنها وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة لذلك.

وأعلن المحافظ عن تشكيل لجان لفحص وحصر كميات الأقماح المزروعة ونسب التوريد للاقماح المحلية بالنسبة للمساحات المزروعة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات والعقوبات على المخالفين وفقاً للقانون مناشداً جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلى حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز - وفقاً للحصر الذى أعدته مديرية الزراعة بالمحافظة - كما تم تجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى لتقديم كافة التسهيلات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح معلنًا عن متابعته المستمرة والدورية لأية شكاوى قد تظهر أثناء عملية التوريد والتعامل معها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة والعمل على تذليل العقبات أمام المزارعين بكافة الطرق المتاحة وتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والالتزام بكميات التوريد المطلوبة من المحافظة مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.



جانب من الجولة



متابعة توريد القمح



محافظ أسيوط خلال الجولة