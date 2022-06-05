محافظ أسوان يهنئ الأنبا بيشوى بعد سيامته أسقفاً جديدا للمحافظة وتوابعها

أسوان عبد الله صلاح

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة تليفونياً، كما أرسل برقية تهنئة لنيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها وتخومها بعد سيامته بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك أرسل المحافظ برقية مماثلة لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو ، موجهاً الشكر لنيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة على تدبيره لأمور إيبارشية أسوان منذ رحيل الأنبا هدرا الذى أفتقدناه جميعاً كقامة دينية ووطنية عظيمة وسنظل نعتز به لما قدمه من عطاء وخدمات جليلة لأبناء أسوان بمسلميها ومسيحيها.

وفى نفس السياق وجه اللواء أشرف عطية آسمى آيات التهنئة للأخوة الأقباط الأرثوذكس على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة أسوان ، متمنياً دوام المحبة والألفة والأخوة بين أبناء الشعب المصرى حيث أن وحدتنا وتماسكنا هو القاعدة الأساسية في تحقيق كل ما نصبوا إليه من أمال وطموحات لنشر التنمية والنماء والعمران في كل أرجاء الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.