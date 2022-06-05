محافظ أسوان: التشغيل التجريبى لمستشفى الحميات أول يوليو.. صور

وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مستشفى المسلة للحميات، وأيضاً مشروع إنشاء مستشفى الرمد حيث رافقه خلال الجولة نائبه أحمد شعبان، ومديرى الصحة والمشروعات، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان.

وشدد محافظ أسوان على الإسراع بأعمال التشطيبات النهائية وتركيب التجهيزات والمعدات الطبية لتشغيلها تجريبياً بداية من أول يوليو القادم، وهو الذى يتوازى معه الاختيار الأمثل للأطقم الطبية، علاوة على اختيار الأكفاء للإدارة العليا لضمان تقديم الخدمة الطبية المتكاملة بأعلى جودة ممكنة للمواطن الأسوانى للحفاظ على مكتسبات هذه المنشآت والصروح الصحية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق المردود السريع لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشار، إلى أن معدلات إنجاز مشروع إنشاء مستشفى المسلة للحميات والتى تم الإنتهاء منها بنسبة 99 % وبتكلفة 144 مليونا و150 ألف جنيه، حيث تضم 5 أدوار منها دور مخصص للعزل للمصابين بالأمراض المعدية والجوائح بطاقة 32 سرير من إجمالى 102 سرير ما بين عناية مركزة وعزل وتلقى خدمة علاجية ، بالإضافة إلى غرف المعامل والأشعة والخدمات الطبية الأخرى ومبنى الفيروسات الكبدية والعيادات الخارجية والذى يضم 5 عيادات متنوعة ، وكذا خزان أرضي بسعة 750 م3 لتوفير مياه الشرب لهذه المباني الخدمية بشكل مستمر ، وأيضاً الموالدات الكهربائية التى تعمل تبادلى فى حالة إنقطاع التيار الكهربائى.

وفى نفس الجولة الميدانية، تابع اللواء أشرف عطية جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى الرمد بتكلفة 71.8 مليون جنيه وبنسبة 96 % ، ومكونة من 3 أدوار بطاقة 14 سريرا.

وأثناء تفقده لهذه المشروعات أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بضرورة التعاقد من الآن مع شركات متخصصة فى الصيانة والنظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات الطبية ، بجانب أهمية توحيد التصميمات وألوان الدهانات والأرضيات على مستوى جميع المستشفيات الجارى إنشاؤها أو تطويرها، وهو الذى يتوازى مع توفير كافة الخرائط الهندسية وفاتورة الألوان وغيرها من المستندات المتعلقة بالمنشآة الصحية للإستعانة بها مستقبلياً في حالة الحاجة لها.

وخلال نفس الجولة أستمع أشرف عطية لشكاوى ومطالب المواطنين ووجه المسئولين بإيجاد الحلول الجذرية لها .