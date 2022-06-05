مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة فى أوكرانيا تستأنف اجتماعاتها التنسيقية

عقدت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزارى بشأن الأزمة فى أوكرانيا، وفى إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، اجتماعا اليوم الأحد 5 يونيو الجارى، عبر تقنية الاتصال المرئى عن بعد، لبحث تطورات الأزمة فى أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة العربية ومناقشة سبل مواصلة المساهمة فى جهود تسويتها.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، المستشار جمال رشدى أن المجموعة اتفقت على الاستمرار فى متابعة ورصد هذه التطورات وتقييمها خلال جلساتها المتعاقبة، والتباحث فى كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل فى جهود حل الأزمة فى إطار علاقات الصداقة المتينة التى تجمع الجانب العربى مع طرفيها.

وأضاف أن المجموعة اتفقت على أهمية تفعيل التحرك العربى خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية تنسيق الجهود المبذولة دولياً للمساهمة فى تسوية الأزمة.