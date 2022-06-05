لحظة النطق بالحكم على 22 متهما فى خلية اللجان النوعية بحلوان.. فيديو

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من داخل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رصد فيه لحظة النطق بالحكم على المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.
وقضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم 1 بالمشدد 15 سنة ومعاقبة 10 متهمين بالمشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 حدث بـ5 سنوات وبراءة 5 من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.
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