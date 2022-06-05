لحظة النطق بالحكم على 22 متهما فى خلية اللجان النوعية بحلوان.. فيديو

كتب: إيهاب المهندس

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من داخل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رصد فيه لحظة النطق بالحكم على المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم 1 بالمشدد 15 سنة ومعاقبة 10 متهمين بالمشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 حدث بـ5 سنوات وبراءة 5 من المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة، في القضية المعروفة باللجان النوعية بحلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسام فتحي وطارق درة وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي

واتهمت النيابة العامة 22 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على إثر فض اعتصامي رابعة والنهضة، بأنهم قتلوا مواطنًا وخطفوا واحتجزوا أخر لتعذيبه، اعتقادًا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.