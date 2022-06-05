وأضاف لافروف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "الأمريكيين يقدمون الآن راجمات الصواريخ إلى أوكرانيا وانضم البريطانيون على الفور، على ما يبدو كانوا ينتظرون موافقة واشنطن، وهذا طريق محفوف بالمخاطر".



وشدد على أن مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن ولندن يمكن أن تؤدي إلى مقتل المزيد من الأوكرانيين.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن سابقا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل راجمات صاروخية بعيدة المدى.