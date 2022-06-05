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كليات جامعة حلوان تواصل اليوم تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى

الأحد، 05 يونيو 2022 03:00 ص
كليات جامعة حلوان تواصل اليوم تنظيم امتحانات نهاية العام الدراسى جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل كليات جامعة حلوان، اليوم الأحد، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021 / 2022، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
 
كان الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أكد أن هناك جولات ومتابعات يومية لسير عملية الامتحانات بسلامة ويسر وفي ظل إجراءات احترازية، مؤكداً أن اختيار اللجان جاء بناء على التهوية الجيدة والتباعد مع توفير الخدمات الطبية اللازمة .
 
وقال الدكتور حسام رفاعي، أن الامتحانات تتم باستخدام أحدث النظم التي تساهم في قياس قدرات ومستوى الطلاب دون تعقيد، مؤكداً أن الاستماع للمشاكل التي تواجه الطلاب هو أولى أولوياتنا ونعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.
 

التعليم العالى

جامعة حلوان

امتحانات نهاية العام

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