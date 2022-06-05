اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"قالت له أنت مش راجل".. السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته بالرصاص بالغربية

الأحد، 05 يونيو 2022 01:03 م
"قالت له أنت مش راجل".. السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته بالرصاص بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وامانة سر المحمدى الباجورى المتهم بقتل زوجته بالرصاص بقرية عزبة طوخ مركز طنطا بالسجن 10 سنوات بعدما زعم بانها قالت له أنه ليس رجلا فقرر الانتقام منها وقتلها وهى نائمة.

 

كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على الزوج المتهم بعدما أقدم على قتل زوجته المجنى عليها بالرصاص وهى نائمة مستغلا نوم أولادهم.

 

وتلقى اللواء هانى عويس مدير الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية عزبة طوخ.

 

وانتقل رجال المباحث الجنائية وتم القبض على الزوج بعدما توصلت التحريات لارتكابه الواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات طنطا التى تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.

 


جنايات طنطا

محكمة جنايات طنطا

السنطة

زوج يقتل زوجته بالسنطة


الموضوعات المتعلقة

جنايات طنطا تحيل أوراق المتهم بقتل سيدة وطفلتها فى نهار رمضان إلى المفتى

الأحد، 05 يونيو 2022 12:53 م

جنايات طنطا تنظر غدا محاكمة موظف بالتموين متهم بابتزاز سيدة وتهديدها

السبت، 04 يونيو 2022 10:01 م

قتلوه قبل فرحه بيومين بتحريض من أمهم.. جنايات طنطا تحيل أوراق شقيقين للمفتي لقتلهم شاب

الأربعاء، 11 مايو 2022 01:10 ص

فيديو.. جنايات طنطا تسدل الستار على قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكترونى.. وتقضى بالسجن 15 سنة لـ3 متهمين و5 سنوات لاثنين آخرين.. وفرحة أسرتها بعد الحكم.. ووالدها: رفضت كل مساعى الصلح للحصول على حق بنتى

الثلاثاء، 10 مايو 2022 04:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة