"قالت له أنت مش راجل".. السجن 10 سنوات لزوج قتل زوجته بالرصاص بالغربية

عاقبت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وامانة سر المحمدى الباجورى المتهم بقتل زوجته بالرصاص بقرية عزبة طوخ مركز طنطا بالسجن 10 سنوات بعدما زعم بانها قالت له أنه ليس رجلا فقرر الانتقام منها وقتلها وهى نائمة.

كانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض على الزوج المتهم بعدما أقدم على قتل زوجته المجنى عليها بالرصاص وهى نائمة مستغلا نوم أولادهم.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها بقرية عزبة طوخ.

وانتقل رجال المباحث الجنائية وتم القبض على الزوج بعدما توصلت التحريات لارتكابه الواقعة، وتم إحالته لمحكمة جنايات طنطا التى تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.