طعم وريحة تانية خالص.. شوي السمك على الفحم تقليد جديد يعشقه السوايسة

شوى السمك على الفحم فى السويس تقليد، جديد فكر فيه أصحاب محال الأسماك لجذب الزبائن وأصبح مميزاً جداً حيث نجحت فكرتهم وعشق السوايسة شوى السمك على الفحم.

الفكرة كما قال احمد علاء تاجر أسماك بالسويس أن التجديد فى تقديم الأسماك مطلوب وأن السمك كان له طرق معروفة "الشوى العادى سواء بالردة أو الزيت والليمون أو المقلى"، لذلك بدأ معظم محال الأسماك فى الاتجاه أيضاً إلى الشوى على الفحم مثل الكباب والكفتة.

وأضاف أن هناك أنواعا من الأسماك تصلح للشوى على الفحم مثل البورى والشبار والدراك ومعظم الأسماك الدسمة كبيرة الحجم، مشيرا إلى أن الشوى على الفحم وإن كان يستغرق وقتا أطول من الشوى العادى لكن مذاقه مميز جداً، قائلاً بحسب تعبيره "بيعجب الزبون".

وقال إن الفكرة نجحت فى السويس لأن السوايسة معروفين بعشقهم للسمك وأبرز الأنواع المعروفة فى السويس الناجل والشعور والسهلية والدنيس، بالإضافة إلى الكابوريا واللوجز والبصر والبقلويظ والصرومباء.

وتعد محافظة السويس من أشهر المحافظات المنتجة للأسماك حيث يتواجد سوق رئيسى للأسماك بالمحافظة هو سوق الأنصارى ويحتل السمك مقدمة مأكولات السوايسة؛ ويتميز سمك السويس أن خليج السويس والبحر الأحمر تتنوع فيه الأسماك كما توجد شعب مرجانيه تساعد على نمو المحار.