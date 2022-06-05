طالبات مدارس الوادى الجديد يستقبلن وزيرة البيئة بالزغاريد وأغنية باسمها

فوجئت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال زيارتها لمحافظة الوادى الجديد احتفالا بيوم البيئة العالمى بإعلانها، مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ، باستقبال طالبات مدارس الوادى الجديد لها بالزغاريد، والورود، خلال افتتاح مشروع الأسطح الخضراء أعلى المدارس..

ويأتى إعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى الجمهورية لما تتميز من خلوها من الملوثات مع افتتاح لمنظومة إعادة تدوير المخلفات، ونجحت مدينة الخارجة فى الابتعاد عن استخدام المكونات الملوثه للبيئة، واستبدالها بمكونات صديقة للبيئة، مع تطبيق منظومة مميزة للنظافة العامة والتخلص الآمن من المخلفات، اضافة لللتوسع فى زراعة الأشجار والمسطحات الخضراء فى كل ربوع المدينة.

واستهلت وزيرة البيئة جولتها بغرس نخلة ضمن مبادرة "ازرع نخلة"، التى طرحها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وستشمل الاحتفالية جولة تفقدية لعدد من المشروعات الإنتاجية منها مشروع واحة الحرير الطبيعى ومشروع الصوب الزراعية المنتجة.

افتتاح مصنع المصنعات الورقية التابع لمؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية بمحافظة الوادى الجديد. يذكر ان هذا هو المصنع الاول فى محافظة الوادى الجديد لانتاج الاكواب الورقية والشنط الورقية بديلا عن الاكواب والشنط البلاستيكية انتهاجا لجعل محافظة الوادى الجديد واحة خضراء ضمن بروتوكول التعاون مع محافظة البيئة ومحافظة الوادى الجديد. الطاقة الانتاجية للوحدة 70 كوب بالدقيقة يتم البدء فى خطه مع المحافظة لإحلال الأكواب والشنط الورقية محل الشنط والأكواب البلاستيكية.

كما يتم افتتاح وحدة التخلص الامن من النفايات العضوية تحت رعاية محافظ الوادى الجديد ووزير البيئة، والتى تساعد فى خفض الانبعاثات الحرارية والغازية المنبعثة من المخلفات العضوية الملقاة فى المخلفات وتحويلها إلى كمبوست يتم استخدامه فى الزراعات المختلفة. الطاقة اليومية للوحدة طن ونصف فى اليوم من الكمبوست الزراعى عالى الجودة وعالى المحتوى الغذائى المفيد للنباتات والزراعات المختلفة.

تأتى هذه المشروعات فى إطار التعاون المستمر بين محافظة الوادى الجديد ووزارة البيئة استكمالا لمشروعات مؤسسة نبض الحياة للتنمية المجتمعية فى محافظة الوادى الجديد بعد مشروع وقف النخيل الخيرى على مساحة 1000 فدان بمدينه الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد الذى تم البدء فيه إبريل 2021 وتم زراعة 750 فدانا من اجود نخيل المجدول فى مصر لتكون أكبر وقف خيرى فى مصر.

جدير بالذكر أن الاحتفال ضم عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية على رأسهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.