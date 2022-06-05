ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة راكبين بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الاولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة هاشم مصطفى مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة، بحوزة راكبين قادمين علي نفس الرحلة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

فى المحاوله الأولى، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من برجاموا على رحلة طائرة خطوط شركة المصرية رقم E5545، اشتبه حسن محمد أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى قادم من إيطاليا، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم نادى مأمور الفحص المعين على جهاز الفحص فتم تأكيد الاشتباه، وبالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة قام بتكليف محمد حسن عبدالوهاب مأمور الجمرك تحت إشراف النوبى شحتو طايع مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 46 شريط بإجمالي 322 قرص من مخدر porgabalin تركيز ( 75mg .25mg) داخل حقائبه.

وفي المحاولة الثانية على نفس الرحلة بناء على إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائى عن راكب مصرى الجنسيه، بالعرض على هاشم مصطفى مدير الإدارة قام بتكليف إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك وإكرامى أحمد مدير الحركه بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 58 قرص من مخدر الكونترمال تركيز (50mg. 200mg) بين طيات ملابسه.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 1 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 و20 لسنة 2022.