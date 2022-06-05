ضبط عاطل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها بين عملائه بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عاطلا بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية من الأقراص المخدرة فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه فى الهرم.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه فى التواصل مع عملائه، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.