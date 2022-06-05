ضبط ربة منزل ألقت رضيعها بجوار ديوان محافظة القليوبية.. والتحريات: متزوجة عرفيا

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، مقيمة بمحافظة المنوفية، لإلقائها طفلها الرضيع بمنطقة كورنيش النيل المقابل لديوان بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية، وجرى عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد يسري، رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من الأهالى بالعثور على رضيع حديث الولادة، ملقى بجوار حمامات كورنيش بنها المقابل لديوان محافظة القليوبية، وبالبحث والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، تم تحديد الأم وضبطها، والتى اعترفت بالواقعة، كونها متزوجة عرفيا.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الأم كانت على علاقة بشخص وتزوجا عرفيا، وأنه قام بتقطيع العقد العرفى، ولم يعترف بالطفل، فقامت الأم بالتخلص منه، وعلى الفور جرى نقل الطفل لمستشفى الأطفال التخصصى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بالواقعة.