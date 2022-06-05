ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو أفيون فى قنا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط تاجر مخدرات، بحوزته 2 كيلو من مخدر الأفيون فى مركز دشنا، شمالى قنا وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن ضبط تاجر مخدرات وبحوزته كمية من مخدر الأفيون فى مركز دشنا شمال محافظة قنا، وأسفرت المأمورية عن ضبط هانى. س، 40 عاما، مقيم بقرية السمطا بمركز دشنا، بحوزته 2 كيلو أفيون مخدر تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيقات فى تلك القضية.

وفى سياق آخر بقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، بطلقات نارية، فى مشاجرة بسبب خلافات مالية، بمنطقة السويقة بنجع حمادى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع شخص، وإصابة آخر فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بمنطقة السويقة بنجع حمادى، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.