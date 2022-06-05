صعود الأسهم السعودية بجلسة الأحد.. وهبوط الكويت والبحرين

كتب هانى الحوتى

تباين بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.4% رابحًا 51.04 نقطة ليغلق عند مستوى 12656.05 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.15% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1903.81 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.4% رابحًا 51.04 نقطة ليغلق عند مستوى 12656.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.3% خاسرًا 296.97 نقطة ليغلق عند مستوى 22547.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 138.1 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها إنتاج الأغذية بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.08%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.89%، ثم قطاعات النقل وتجزئة الأغذية والمرافق العامة والمواد الأساسية بنسبة 0.59%، 0.55%، 0.54%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.94%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.86%.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أنعام القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 7.18%، ثم سهم "أبو معطي" بنسبة 5.08%، وتراجع 89 سهمًا على رأسها سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 5.95%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 3.89%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 3.54%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 355.2 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.16% خاسرًا 90.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7674.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.30% خاسرًا 111.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8478.19 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.70% خاسرًا 42.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6037.40 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.51% خاسرًا 32.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6339.97 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 210.6 مليون سهم بقيمة 54.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المواد الأساسية بنسبة 2.51%، أعقبه قطاعي الخدمات المالية والصناعة بنسبة 1.56%، 1.54%، على التوالي، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاعي الطاقة والمنافع بنسبة 1.23%، 0.46%، على التوالي.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.15% خاسرًا 2.88 نقطة ليغلق عند مستوى 1903.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 268.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة انخفاض 53.04% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 32.16% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.57%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 5.76% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.61%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.2%.