شهادة إيفانكا الأبرز.. بدء العرض التلفزيونى لتحقيقات "اقتحام الكونجرس" الخميس

بعد ما يقرب من عام على تشكيل اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكى للتحقيق فى الهجوم على مبنى الكابيتول فى 6 يناير 2021، يستعد المشرعون لنقل قضيتهم إلى العلن.

ويطلق رئيس اللجنة بينى تومسون ونائبته ليز تشينى مجموعة من الجلسات المتلفزة يوم الخميس المقبل، والتى ستشمل مزيجا من الشهادات الحية والمقابلات المسجلة مع شخصيات من بينهم أفراد أسرة الرئيس السابق دونالد ترامب، ولقطات فيديو لم تعرض من قبل.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن الجلسات تمثل نتاج تحقيق شمل أكثر من 1000 مقابلة ومراجعة لأكثر من 125 ألف سجل. ويمثل هذا العمل السجل الأكثر شمولا على الإطلاق للهجوم الدموى والذى يعتقد أعضاء اللجنة أنه يبرز باعتباره الدليل الأكثر وضوحا على وجود مؤامرة أوسع لتقويض الديمقراطية الامريكية، وأن تلك المؤامرة انبثقت من البيت الأبيض.

ولسرد تلك القصة، ستعتمد اللجنة على شهادة من مطلعين من الإدارة، بما فى ذلك مساعد قدم للجنة إعادة بناء مفضل للاجتماعات والتحركات فى الجناح الغربى. كما تمتلك اللجنة أيضا تسجيلات فيديو لمقابلاتها مع ابنة ترامب إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر، والتى يعتقد بعض القائمين على الأمر أنها ستجعل الجلسات تجتاح التلفزيون.

لكن واشنطن بوست تشير إلى أن نتيجة جهود اللجنة تظل سؤالا بلا إجابة. فطالما الرأى العام المتعلق بأحداث 6 يناير والرئيس السابق دونالد ترامب انقسم إلى كتل متنافسة، مما يجعل من الصعب اختراقها حتى بعرض تلفزيونى فى وقت الذورة. كما أن اللجنة واجهت غيابا للتعاون من بعض الجمهوريين، بمن فى ذلك بعض أقرب الشخصيات إلى ترامب، مما ترك ثغرات محتملة فى الأدلة وعجزا واضحا فى الشخصيات البارزة المستعدة للإدلاء بشهادتها.