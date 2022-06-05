شرطة التموين تضبط 43 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1519 قضية تموينية متنوعة، من بينها قضية حجب سلع غير غذائية، بإجمالى مضبوطات (2 طن أعلاف حيوانية)، (401) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار، بإجمالى مضبوطات بلغت ( 26,350 طن "دقيق – مكرونة – سكر – زيت – أرز - لحوم" – 1350 عبوة مستحضرات تجميل – 278 عبوة سجائر).

كما تمكنت القوات من ضبط 614 قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن (13 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 185 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –72 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 18 قضية توقف عن الإنتاج – 173 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (2,250 طن دقيق مدعم - 29595 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (6) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (31,800 طن – 278 عبوة سجائر –29595 رغيف مدعم – 1350 عبوة مستحضرات تجميل) كان أبرزها ضبط (11 طن "أرز أبيض – أرز شعير") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك مضرب أرز) بمحافظة كفر الشيخ.

وتمكنت الجهود من ضبط (5٫375 طن أرز أبيض) معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى عدد (23760 رغيف خبز بلدى مدعم) ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم لحسابه الشخصى، وضبط (5٫17 طن مصنعات لحوم) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بالقاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3٫86 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط (229٫8 طن "مخللات – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط 7 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإدخالها فى عملية التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بمحافظة المنوفية، وضبط (13٫11 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة(مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 16350 قرص أدوية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك صيدلية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وضبط 4000 قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المختصة ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة وضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (43,531 طن أقماح محلية) – (4 مخازن) – (سيارة) أبرزها ضبط (35 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطحن بمحافظة سوهاج، وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الشرقية لتجميعه كمية قدرها (2٫5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح نقل بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق أسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت (364 قطعة "33 قطعة صوتية – 102 قطعة ضوئية – 229 ملصق").