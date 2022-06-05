اليوم السابع
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شرطة التموين تحرر 612 مخالفة لمخابز خلال 24 ساعة

الأحد، 05 يونيو 2022 11:25 ص
شرطة التموين تحرر 612 مخالفة لمخابز خلال 24 ساعة مخالفات المخابز _أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبى

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (408) قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (32) طن مواد غذائية وغير غذائية.
 
ونجحت الجهود فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية في ضبط أكثر من (26) طنا.
 
وأسفرت الجهود فى مجال قضايا المخابز عن ضبط (614) قضية من بينها (185)  قضية "خبز ناقص الوزن" و(153)  قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".
 
وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (12) قضية بمضبوطات بلغت قرابة  (67) طن أقماح محلية.
 
 

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