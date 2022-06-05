اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 يونيو 2022 08:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد.. انتشار الأمن باستاد القاهرة استعدادًا لتأمين مباراة مصر وغينيا

الأحد، 05 يونيو 2022 07:18 م
شاهد.. انتشار الأمن باستاد القاهرة استعدادًا لتأمين مباراة مصر وغينيا جانب من عمليات تأمين استاد القاهرة
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشر رجال الأمن منذ قليل باستاد القاهرة لتأمين مباراة منتخب مصر وغينيا، اليوم الأحد، التاسعة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، فى افتتاح مشوار الفريقين بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ويشهد ستاد القاهرة انتشارا أمنيا للأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، حتى فتح الأبواب واستقبال الجماهير، وصولا لانتهاء المباراة، وتأمين نجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين الجماهير قبل انطلاق المباراة بساعات، فضلًا عن تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم، وتأمين حافلات اللاعبين.

 

ويبدو التشكيل الأقرب للمنتخب أمام غينيا مكونا من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وفى الدفاع الرباعى كريم حافظ ومحمود "الونش" وياسر إبراهيم وعمر جابر، وفى الوسط الثلاثى حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين، وفى الهجوم محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن "تريزجيه".

  وكان إيهاب جلال قد ضم 29 لاعباً لقائمة منتخب مصر وجاءت الأسماء كالتالى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.

 

 

836e43ea-1080-476f-a03f-b98cc40eff8b
836e43ea-1080-476f-a03f-b98cc40eff8b

 

da62b910-8312-42fc-bfef-c488fa3a2556
da62b910-8312-42fc-bfef-c488fa3a2556

 

eac1015c-e41d-4881-a8a2-414b95f111f0
eac1015c-e41d-4881-a8a2-414b95f111f0

 

 

 


مصر وغينيا

الأمم الافريقية

اخبار الحوادث

امن القاهرة

ستاد القاهرة


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة